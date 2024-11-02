Німеччина

Літній трансфер португальського голкіпера до Мюнхена малоймовірний.

Напередодні у ЗМІ з'явилася інформація про те, що мюнхенська Баварія розглядає голкіпера Порту Діогу Кошту в якості потенційної заміни для Мануеля Ноєра, контракт якого спливає влітку 2025 року.

Утім, за інформацією журналіста Флоріана Плеттенберга, наразі 25-річний португалець не є трансферною ціллю "червоних".

Зазначається, що трансфер Кошти до Баварії в літнє трансферне вікно є малоймовірним.

У поточному сезоні Діогу Кошта провів за Порту 13 матчів, в яких він пропустив 13 голів та сім разів відстояв "на нуль".