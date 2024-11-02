Завершився матч чемпіонату Німеччини.
Боруссія Дортмунд - Лейпциг, Getty Images
02 листопада 2024, 21:39
У рамках дев'ятого туру німецької Бундесліги Боруссія Дортмунд приймала Лейпциг.
Перевага в один гол дала змогу "джмелям" набрати три пункти і піднятися на п'яте місце в лізі.
Боруссія Дортмунд — РБ Лейпциг 2:1
Голи: Баєр, 30, Гірассі, 65 - Шешко, 27
Боруссія Дортмунд: Маєр — Гросс, Джан, Шлоттербек, Бенсебаїні — Забітцер (Азхіл, 67), Нмеча — Баєр (Кемпбелл, 90), Брандт, Байно-Гіттенс (Мален, 79) — Гірассі
РБ Лейпциг: Гулачі — Гертрейда, Клостерманн, Орбан, Генріхс (Бітшиабу, 70) — Нуса (Ассан Уедраого, 82), Вермерен, Айдара (Ельмас, 64), Баумгартнер (Кампль, 64) — Шешко (Поульсен, 70), Опенда
Попередження: Баєр, Бенсебаїні, Азхіл — Баумгартнер, Генріхс, Гертрейда, Кампль.