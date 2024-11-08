Німеччина

У Леверкузені розраховують на марокканського виконавця.

Лівий вінгер Амін Адлі оновив свою угоду з леверкузенським Баєром, передає офіційний сайт клубу Бундесліги.

Ліверпуль — Баєр 4:0 Відео голів та огляд матчу 05.11.2024

Новий контракт із 24-річним марокканцем розраховано до кінця червня 2028 року.

"Ми підписали Аміна в 2021 році як великого таланта з другого дивізіону Франції. Як ми сподівалися та очікували, він виріс до топ-гравця Бундесліги", — заявив спортивний директор "фармацевтів" Сімон Рольфес.

✍️ Amine bleibt unterm Kreuz! Wir haben den Vertrag mit unserem Offensiv-Ass bis 2028 verlängert. 🤗#Werkself | #Bayer04 | #Amine2028 pic.twitter.com/1c5T5Vepba — Bayer 04 Leverkusen (@bayer04fussball) November 8, 2024

У поточному сезоні Адлі взяв участь у 12 матчах Баєра в усіх турнірах, не відзначившись результативними діями. Зазначимо, що через травму малогомілкової кістки гравець вибув щонайменше до січня 2025-го.