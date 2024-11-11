Німеччина

Команда з Зінсгайму проводить жахливий сезон.

Керівництво Гоффенгайму прийняло рішення звільнити Пеллегріно Матараццо з посади головного тренера клубу. Про це повідомляє офіційний сайт німецького клубу.

"Це рішення далося нам нелегко, особливо з урахуванням того, що за останні кілька тижнів відтоді, як я обійняв посаду, в мене відбувся дуже хороший та відкритий діалог із Ріно (Матараццо — прим.). Однак зараз кілька факторів призвели до припинення співпраці з Ріно на посаді головного тренера.

Я хотів би подякувати Ріно за його відданість справі під час перебування в клубі і побажати йому всього найкращого в майбутньому", — заявив спортивний директор Гоффенгайму Андреас Шикер.

Зазначається, що під час міжнародної паузи з основною командою будуть працювати Франк Фрелінг та Бенжамін Гюбнер.

Наразі, Гоффенгайм посідає 15-те місце в турнірній таблиці німецької Бундесліги, набравши дев'ять пунктів після десяти зіграних турів. У Лізі Європи команда йде на 19 місці.