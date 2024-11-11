Німеччина

Погані новини для "джмелів".

Боруссія втратила півзахисника й одного з лідерів клубу Емре Джана на два найближчі матчі Бундесліги.

Німецький футбольний союз ухвалив рішення відсторонити німця за фол на пряму червону картку в грі проти Майнца минулими вихідними.

Нагадаємо, що таким чином Джан не допоможе "джмелям" у матчах із Фрайбургом 23 листопада і мюнхенською Баварією 30 листопада. Боруссія в цьому сезоні поки що не вражає. Команда під керівництвом нового головного тренера Нурі Шахіна йде лише на сьомому місці з 16 балами.

Минулого сезону клуб фінішував на п'ятому місці в чемпіонаті Німеччини і дістався до фіналу Ліги чемпіонів.