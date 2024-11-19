Німеччина

Гравець зазнав пошкодження в розташуванні своєї національної команди.

Офіційний сайт Баварії підтвердив, що опорний півзахисник Жоау Палінья отримав травму на тренуванні збірної Португалії.

Повідомляється, що 29-річний гравець зазнав розриву м'язового волокна в правому аддукторі. У клубі також заявили, що Палінья вибув на "наступні тижні".

У той же час BILD і німецькі журналісти Sky Sports вважають, що ситуація з травмою є складнішою і в 2024 році Жоау на полі більше не з'явиться. Очікується, що гравець може відновитися в січні.

На рахунку опорника 13 матчів за Баварію в ході поточної кампанії.