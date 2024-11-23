У рамках чергового туру німецької Бундесліги Айнтрахт на своєму полі приймав Вердер.

Господарі мінімально здолали гостей і набрали три очки.

Айнтрахт Франкфурт — Вердер 1:0
Гол: Гетце, 45

Айнтрахт Франкфурт: Трапп — Коллінз, Тута, Кох, Теат — Кнауфф (Баоя, 65), Скірі, Гетце (Ларссон, 81), Браун — Екітіке (Матанович, 89), Мармуш (Шаїбі, 81)

Вердер: Цеттерер — Штарк (Піпер, 86), Фрідль, Велькович — Вайзер, Біттенкурт (Топп, 77), Лінен (Альверо, 86), Кьон (Деман, 77) — Грюль (Нжинмах, 63), Шмід — Дукш

Попередження: Мармуш, Скірі — Кьон, Лінен. 