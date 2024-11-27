Німеччина

17-річний українець вийшов на заміну в матчі Ліги чемпіонів проти Зальцбурга.

У рамках п'ятого туру основного раунду Ліги чемпіонів УЄФА леверкузенський Баєр розгромив Зальцбург із рахунком 5:0.

У цьому протистоянні свій дебют за першу команду "фармацевтів" здійснив юний український нападник Артем Степанов, який вийшов на заміну на 73-й хвилині зустрічі.

17-річний форвард коротко висловився про свій дебют на високому клубному рівні.

"Крок за кроком", — написав Артем у своєму акаунті Інстаграм, прикріпивши фото з матчу.

Нагадаємо, що Артем Степанов у 17 років, 3 місяці і 16 днів став наймолодшим українцем в історії, який зіграв у Лізі чемпіонів. Раніше цей рекорд належав Дмитру Чигринському.