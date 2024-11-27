17-річний українець вийшов на заміну в матчі Ліги чемпіонів проти Зальцбурга.
Артем Степанов, Getty Images
27 листопада 2024, 16:45
У рамках п'ятого туру основного раунду Ліги чемпіонів УЄФА леверкузенський Баєр розгромив Зальцбург із рахунком 5:0.
У цьому протистоянні свій дебют за першу команду "фармацевтів" здійснив юний український нападник Артем Степанов, який вийшов на заміну на 73-й хвилині зустрічі.
17-річний форвард коротко висловився про свій дебют на високому клубному рівні.
"Крок за кроком", — написав Артем у своєму акаунті Інстаграм, прикріпивши фото з матчу.
Нагадаємо, що Артем Степанов у 17 років, 3 місяці і 16 днів став наймолодшим українцем в історії, який зіграв у Лізі чемпіонів. Раніше цей рекорд належав Дмитру Чигринському.