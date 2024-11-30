Німеччина

На нас чекає головне дербі Німеччини.

Головний тренер мюнхенської Баварії Венсан Компані висловився про майбутній матч з дортмундською Боруссією в рамках 12-го туру німецької Бундесліги. Цитує бельгійського фахівця офіційний сайт "ротен".

"На нас чекає дуже важливий матч. Це найважливіша гра сезону не тільки для Боруссії, а й для нас. Важливо поважати суперника. Це особливий матч, і ми з нетерпінням його чекаємо.

Саме цей матч подивляться в усьому світі. І зазвичай такі ігри є видовищними. Буду радий, якщо в цьому матчі щось станеться. Крім того, матч може скластися дуже емоційним.

Ми завжди готуємося до найкращої версії суперника. Коли Боруссія в найкращій формі, вони пресингують дуже сильно. Вони також небезпечні в контратаках. У них висока швидкість на флангах та гравці, у яких є технічна можливість зробити фінальний пас. Вони також дуже сильні в побудові гри", — заявив Компані.

Матч між Боруссією Д та Баварією відбудеться сьогодні, о 19:30 за київським часом.