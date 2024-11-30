Німеччина

Така собі сторінка для резюме.

Канадський захисник мюнхенської Баварії та капітан своєї національної збірної Альфонсо Девіс напередодні мав неприємний досвід спілкування з поліцією Мюнхена.

24-річного виконавця зупинили співробітники правоохоронних органів зранку в четвер та запросили пройти тест на вміст алкоголю в організмі.

У підсумку, Девіс отримав позитивний результат, однак його не заарештували, і друг відвіз його додому на машині.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що результат тесту склав 0,6 грама алкоголю на літр. Законний ліміт у Німеччині становить 0,5 грама, а 0,8 грама — уже є кримінальним злочином.

У канадця вилучили водійські права на місяць, а також наклали штраф і додали два штрафних бали до профілю водія.

Незважаючи на це, гравець тренувався з основною групою та буде доступний для вибору тренера Венсана Компані на Der Klassiker проти дортмундської Боруссії 30 листопада, о 19:30.