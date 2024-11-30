Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 12-го туру німецької Бундесліги, у якому зіграють дортмундська Боруссія та мюнхенська Баварія.
Матіс Тель, Getty Images
30 листопада 2024, 18:55
Дортмундська Боруссія та мюнхенська Баварія зіграють у Der Klassiker на Зігналь-Ідуна-Парк у рамках дванадцятого туру німецької Бундесліги.
Нурі Шахін, після перемоги над загребським Динамо (3:0), використав із перших хвилин Р'єрсона праворуч у захисті, тоді як Гірассі повернеться на вістря атаки.
Венсан Компані, на тлі перемоги над французьким Парі Сен-Жермен (1:0), залучив до стартового складу Теля на лівий фланг атаки.
Боруссія Д: Кобель — Р’єрсон, Антон, Шлоттербек, Бенсебаїні — Гросс, Нмеча — Баєр, Забітцер, Байно-Гіттенс — Гірассі.
Запасні: Маєр, Коуту, Зюле, Кабар, Рейна, Кемпбелл, Азхіл, Дюранвіль, Мален.
Запасні: Перец, Даєр, Геррейру, Бої, Азну, Олісе, Ібрагімович, Коман, Мюллер.
Баварія: Ноєр — Лаймер, Упамекано, Кім Мін Дже, Девіс — Кімміх, Горецка — Сане, Мусіала, Тель — Кейн.
Гра Боруссія Д — Баварія почнеться о 19:30 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією
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