Дортмундська Боруссія та мюнхенська Баварія зіграють у Der Klassiker на Зігналь-Ідуна-Парк у рамках дванадцятого туру німецької Бундесліги.

Нурі Шахін, після перемоги над загребським Динамо (3:0), використав із перших хвилин Р'єрсона праворуч у захисті, тоді як Гірассі повернеться на вістря атаки.

Венсан Компані, на тлі перемоги над французьким Парі Сен-Жермен (1:0), залучив до стартового складу Теля на лівий фланг атаки.

Боруссія Д: Кобель — Р’єрсон, Антон, Шлоттербек, Бенсебаїні — Гросс, Нмеча — Баєр, Забітцер, Байно-Гіттенс — Гірассі.

Запасні: Маєр, Коуту, Зюле, Кабар, Рейна, Кемпбелл, Азхіл, Дюранвіль, Мален.

Баварія: Ноєр — Лаймер, Упамекано, Кім Мін Дже, Девіс — Кімміх, Горецка — Сане, Мусіала, Тель — Кейн.

Запасні: Перец, Даєр, Геррейру, Бої, Азну, Олісе, Ібрагімович, Коман, Мюллер.

Гра Боруссія Д — Баварія почнеться о 19:30 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.