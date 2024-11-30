Німеччина

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 12-го туру німецької Бундесліги, у якому зіграють дортмундська Боруссія та мюнхенська Баварія.

Дортмундська Боруссія та мюнхенська Баварія зіграють у Der Klassiker на Зігналь-Ідуна-Парк у рамках дванадцятого туру німецької Бундесліги.

Нурі Шахін, після перемоги над загребським Динамо (3:0), використав із перших хвилин Р'єрсона праворуч у захисті, тоді як Гірассі повернеться на вістря атаки.

Венсан Компані, на тлі перемоги над французьким Парі Сен-Жермен (1:0), залучив до стартового складу Теля на лівий фланг атаки.

Боруссія Д: Кобель — Р’єрсон, Антон, Шлоттербек, Бенсебаїні — Гросс, Нмеча — Баєр, Забітцер, Байно-Гіттенс — Гірассі.

Запасні: Маєр, Коуту, Зюле, Кабар, Рейна, Кемпбелл, Азхіл, Дюранвіль, Мален.



Баварія: Ноєр — Лаймер, Упамекано, Кім Мін Дже, Девіс — Кімміх, Горецка — Сане, Мусіала, Тель — Кейн.