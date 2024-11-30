Німеччина

Команда Венсана Компані таки дотиснула суперників на завершення гостьової дуелі.

Класичні протистояння — це взагалі окрема сторінка історії футболу, і для кожної країни вона є відмінною. У Німеччині Der Klassiker отримав назву матч поміж дортмундською Боруссією та мюнхенською Баварію, які зовсім нещодавно вели запеклу боротьбу за "срібну салатницю", аж допоки леверкузенський Баєр не зруйнував і цю ідилію на внутрішній арені.

Цього ж року "джмелі" та "Рекордмайстер" зустрічались уперше в рамках дванадцятого туру й кожен із колективів не мав права на помилку. Однак у різних контекстах. Для команди Нурі Шахіна з її шаховими результатами в чемпіонаті на тлі відмінних виступів у єврокубках було критично важливо не втратити очок, яких Боруссія й без того розгубила вже чималу кількість. Банально, від тієї-таки команди Венсана Компані Дортмунд відставав на десять залікових балів, а це ми ще й близько не підійшли до екватору змагань.

Баварія намагалась установити власні правила гри на самому початку зустрічі й оборона господарів поля виглядала подекуди ніяково. Особливо на перших секундах, коли ледь не привезла гол у власні ворота, але пощастило, що це Кім у високій позиції почав пресинг, а не хтось із гравців ланки атаки суперників. А там і перша втрата "джмелів" не забарилась — пошкодження Антона спричинило швидку появу на полі Зюле на 17 хвилині.

І наче все йде на користь Баварії, але… На 27 хвилині Шлоттербек грає ліворуч на власній половині на Байно-Гіттенса й із цієї передачі вийшов у підсумку найлегший гольовий пас захисника в кар’єрі, бо далі партнер через усе поле протягнув м’яч до чужого штрафного й дав потужний удар над головою Ноєра з гострого кута. Більш несподіваного розвитку подій годі й шукати.

Тоді склалось враження, що поле наче перевернулось, бо вже за п’ять хвилин Кейна з пошкодженням зняли з гри в складі гостей, і це для них була настільки шокова подія, що більше в атаці до перерви Баварію ми й не бачили. Очевидно, що в другому таймі команда Компані відчайдушно намагалась надолужити згаяне, але коли ти стартуєш із такого змарнованого моменту, який мав Мюллер на самому початку другого тайму, то доводиться страждати.

Дортмунд грав на утримання на рахунку й йому було важко. Але не нестерпно, бо суперники свої непогані нагоди продовжували марнувати, темп атаки "Червоної машини" поступово спадав, і зрештою все дійшло до того, що Баварія просто вантажила м’яч до чужого штрафного, і хто там мав боротись, як немає Кейна на полі?

Розгадати цю загадку вдалось лише "вибиванням" ударом м’ячем у голову Зюле під час виконання штрафного від Сане, що буквально на мить оголило центр штрафного "джмелів" на 85 хвилині, і одразу ж туди ввірвався Мусіала з ударом головою в дальній кут на завершення подачі Олісе. І хоча в Дортмунда був ресурс щось ще вигадати в цій грі, команда Шахіна немов запрограмована погодилась і на таку кількість очок.

У наступному турі на дортмундську Боруссію очікує гостьове дербі проти Боруссії з Менхенгладбаху, а мюнхенська Баварія зіграє посеред тижня домашній кубковий матч проти леверкузенського Баєра, а потім у чемпіонаті прийматиме Гайденгайм.Боруссія Д — Баварія 1:1Байно-Гіттенс, 27 — Мусіала, 85Кобель — Р’єрсон (Коуту, 74), Антон (Зюле, 17), Шлоттербек, Бенсебаїні — Гросс, Нмеча — Баєр, Забітцер (Рейна, 90), Байно-Гіттенс (Мален, 73) — Гірассі.Ноєр — Лаймер (Бої, 62), Упамекано, Кім Мін Дже (Олісе, 80), Девіс — Кімміх, Горецка — Сане, Мусіала, Тель (Коман, 62) — Кейн (Мюллер, 33).Попередження: Р’єрсон, Баєр — Сане, Упамекано