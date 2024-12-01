Німеччина

У англійського форварда невеликий розрив м’язового волокна правого заднього стегна.

У центральному матчі 12-го туру німецької Бундесліги дортмундська Боруссія зіграла внічию з мюнхенською Баварією, і в цьому протистоянні травму отримав ключовий форвард "червоних" Гаррі Кейн.

Пресслужба Баварії відзвітувала щодо характеру пошкодження 31-річного англійця, заявивши, що він не буде доступний певний термін.

"Гаррі Кейн отримав невеликий розрив м’язового волокна правого заднього стегна під час вчорашньої гри Бундесліги проти Боруссії Дортмунд.

Про це свідчать результати обстеження медичного відділу ФК Баварія. Це означає, що Баварії наразі доведеться обходитися без 31-річного Гаррі Кейна", — сказано в заяві Баварії на офіційному сайті.

Нагадаємо, що у наступних матчах мюнхенська Баварія зіграє з леверкузенським Баєром (03.12), Гайденгаймом (07.12) та донецьким Шахтарем (10.12).