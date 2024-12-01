Німеччина

Хороші новини для "гірників".

Нападник Баварії Гаррі Кейн, який дістав травму під час першого тайму матчу 12-го туру німецької Бундесліги з дортмундською Боруссією (1:1), пропустить щонайменше три тижні. Про це повідомляє Bild.

За інформацією джерела, 31-річний футболіст травмував м'яз у правому стегні. У разі сприятливої реабілітації Кейн зможе взяти участь у матчі 15-го туру чемпіонату Німеччини з РБ Лейпциг, який відбудеться 21-го грудня.

Таким чином, англійський супербомбардир пропустить матчі з леверкузенським Баєром (03.12), Гайденгаймом (07.12), донецьким Шахтарем у Лізі чемпіонів (10.12) та Майнцем (14.12).

Цього сезону Гаррі Кейн відіграв за Баварію 19 матчів, забив 20 голів та віддав 9 результативних передач.