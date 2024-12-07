У рамках 13-го туру чемпіонату Німеччини Боруссія Менхенгладбах на своєму полі приймала Боруссію Дортмунд. 

У напруженій грі команди обмінялися голами і була зафіксована нічия — 1:1.

Боруссія М — Боруссія Д 1:1
Голи: Штегер 71 (п) — Гіттенс 64.

Боруссія М: Ніколас — Ульріх, Ельведі, Ітакура, Скаллі — Вайгль, Райтц — Плеа (Гак, 75), Штегер (Зандер, 75), Онора (Нгуму, 89) — Кляйндінст (Чванчара, 89).

Боруссія Д: Кобель — Бенсебайні, Шлоттербек, Зюле (Джан, 83), Рюерсон — Гросс (Рейна, 78), Нмеча — Гіттенс, Забітцер, Байєр (Мален, 58) — Гірассі.

Вилучення: Чванчара 90+5 (друга жовта).