Команди обмінялися голами, але переможця не виявили.
Боруссія М - Боруссія Д, Getty Images
07 грудня 2024, 21:26
У рамках 13-го туру чемпіонату Німеччини Боруссія Менхенгладбах на своєму полі приймала Боруссію Дортмунд.
У напруженій грі команди обмінялися голами і була зафіксована нічия — 1:1.
Боруссія М — Боруссія Д 1:1
Голи: Штегер 71 (п) — Гіттенс 64.
Боруссія М: Ніколас — Ульріх, Ельведі, Ітакура, Скаллі — Вайгль, Райтц — Плеа (Гак, 75), Штегер (Зандер, 75), Онора (Нгуму, 89) — Кляйндінст (Чванчара, 89).
Боруссія Д: Кобель — Бенсебайні, Шлоттербек, Зюле (Джан, 83), Рюерсон — Гросс (Рейна, 78), Нмеча — Гіттенс, Забітцер, Байєр (Мален, 58) — Гірассі.
Вилучення: Чванчара 90+5 (друга жовта).