29-річний футболіст залишиться в нинішній команді.
Леон Горецка, getty images
08 грудня 2024, 19:59
Леон Горецка не покине Баварію взимку.
29-річний півзахисник вирішив дограти цей сезон у мюнхенському клубі, повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг. Гравець дуже мотивований і продовжує користуватися довірою головного тренера Венсана Компані.
Незважаючи на інтерес з боку крупних клубів, таких як Манчестер Юнайтед, Тоттенгем і Наполі, Горецка не розглядатиме трансфер у зимове трансферне вікно.
У поточному сезоні Бундесліги Горецка зіграв 8 матчів, забив 1 гол і віддав 1 асист.