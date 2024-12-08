Німеччина

29-річний футболіст залишиться в нинішній команді.

Леон Горецка не покине Баварію взимку.

29-річний півзахисник вирішив дограти цей сезон у мюнхенському клубі, повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг. Гравець дуже мотивований і продовжує користуватися довірою головного тренера Венсана Компані.

Незважаючи на інтерес з боку крупних клубів, таких як Манчестер Юнайтед, Тоттенгем і Наполі, Горецка не розглядатиме трансфер у зимове трансферне вікно.

У поточному сезоні Бундесліги Горецка зіграв 8 матчів, забив 1 гол і віддав 1 асист.