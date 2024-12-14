Німеччина

Портал transfermarkt оцінює німця в 10 мільйонів євро.

Центральний півзахисник Боруссії Менхенгладбах Рокко Райц опинився в сфері інтересів Інтера й Брайтона, передає портал Sky Sport.

Повідомляється, що в контракті клубу Бундесліги з 22-річним німцем є клаусула в розмірі близько 20 млн євро, яка набуває чинності в 2026 році. Відхід гравця цієї зими не розглядається.

У Боруссії хочуть втримати свого вихованця, щоб продовжити розвивати його. Угоду з Рокко розраховано до кінця червня 2028-го.

Протягом поточної кампанії Райц узяв участь у 14 матчах у всіх турнірах, відзначившись одним асистом.