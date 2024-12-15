Німеччина

Юний бразилець може поїхати до Німеччини.

Представники бразильського нападника мадридського Реала Ендріка контактували з низкою неназваних клубів німецької Бундесліги. Про це повідомляє Relevo.

За інформацією джерела, агенти бразильця підтримували контакти з німецькими клубами, проте всі вони отримали одну й ту саму відповідь: Ендрік залишиться в Реалі до червня.

Повідомляється, що 18-річний футболіст має намір надалі прогресувати в королівському клубі і переконати головного тренера Карло Анчелотті.

Проте наголошується, що зацікавлені у форварді клуби не полишають надій підписати його і відклали це питання до липня, паралельно спостерігаючи за розвитком ситуації.

Цього сезону Ендрік відіграв за Реал 15 матчів, забив два голи та віддав одну результативну передачу.