Стало відомо, за яку суму РБ Лейпциг готовий відпустити свого нападника Беньяміна Шешко. 

За повідомленнями Fichajes, німецький колектив зажадає за 21-річного словенця не менше 70 мільйонів євро. 

На даний момент Шешко є головною трансферною метою лондонського Арсеналу. Однак поки невідомо, чи готові "каноніри" витратити таку суму поточної зими. Раніше повідомлялося, що з РБ Лейпцигом контактував інший клуб англійської Прем'єр-ліги — Челсі. 

У цьому сезоні Шешко взяв участь у 23 зустрічах у всіх турнірах, 11 разів вразив ворота суперників і став автором трьох гольових передач.