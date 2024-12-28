Німеччина

Німецький клуб готовий відпустити словенця не менше, ніж за 70 млн євро.

Стало відомо, за яку суму РБ Лейпциг готовий відпустити свого нападника Беньяміна Шешко.

За повідомленнями Fichajes, німецький колектив зажадає за 21-річного словенця не менше 70 мільйонів євро.

На даний момент Шешко є головною трансферною метою лондонського Арсеналу. Однак поки невідомо, чи готові "каноніри" витратити таку суму поточної зими. Раніше повідомлялося, що з РБ Лейпцигом контактував інший клуб англійської Прем'єр-ліги — Челсі.

У цьому сезоні Шешко взяв участь у 23 зустрічах у всіх турнірах, 11 разів вразив ворота суперників і став автором трьох гольових передач.