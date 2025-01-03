Німеччина

Мюнхенський гранд не розглядатиме навіть орендні угоди.

Молодий вінгер мюнхенської Баварії Матіс Тель не мінятиме клубну прописку в поточне зимове трансферне вікно. Про це повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг.

За інформацією джерела, після внутрішніх обговорень всередині клубу було прийняте взаємне рішення, що 19-річний француз продовжить своє перебування в команді Венсана Компані.

Зазначається, що Баварія не розглядатиме взимку ні повноцінний продаж, ні варіанти з орендою талановитого гравця.

У поточному сезоні Матіс Тель провів за Баварію лише 351 хвилину у 12 матчах, в яких він не відзначився жодною результативною дією.