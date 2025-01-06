Німеччина

Фулбек із Буркіна-Фасо вирушив в оренду до Бундесліги.

Вердер Бремен на своєму офіційному сайті оголосив про підписання Ісси Каборе, права на якого належать Манчестер Сіті.

23-річний фулбек із Буркіна-Фасо перейшов до клубу німецької Бундесліги на правах оренди до кінця поточного сезону. Повноцінний викуп гравця не передбачений.

Зазначимо, що першу половину сезону Каборе виступав в оренді за Бенфіку, проте через незначну кількість ігрового часу ця орендна угода була достроково перервана на початку цього місяця.

У цьому сезоні Ісса Каборе провів за Бенфіку лише 193 хвилини у семи матчах, в яких він віддав один асист. У попередній кампанії вихованець Ман Сіті виступав на правах оренди за Лутон Таун, який тоді не зміг зберегти прописку в АПЛ.