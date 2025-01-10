Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 16-го туру німецької Бундесліги, у якому зіграють дортмундська Боруссія та леверкузенський Баєр.
Артем Степанов, Getty Images
10 січня 2025, 21:20
Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 16-го туру німецької Бундесліги, у якому зіграють дортмундська Боруссія та леверкузенський Баєр.
Нурі Шахін, після перемоги над Вольфсбургом (3:1), залучив до стартового складу Коуту, Люрса, Р'єрсона та Кабара в повністю оновлений захист, тоді як Адеємі зіграє на правому фланзі.
Хабі Алонсо, на тлі розгрому Фрайбурга (5:1), використав із перших хвилин Мукіеле та Андріха в центральній вісі.
Боруссія Д: Кобель — Коуту, Люрс, Р'єрсон, Кабар — Нмеча — Адеємі, Брандт, Гіттенс — Баєр, Гірассі.
Запасні: Лотка, Лелле, Рейна, Забітцер, Кемпбелл, Ветьєн, Азхіл, Дюранвіль, Мален.
Запасні: Коварж, Артур, Наталі, Гофманн, Вірц, Гарсія, Паласіос, Тер’є, Степанов.
Баєр: Градецькі — Тапсоба, Та, Інкап’є — Мукіеле, Андріх, Джака, Грімальдо — Фрімпонг, Телла — Шик.
Гра Боруссія Д — Баєр почнеться о 21:45 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією
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