Німеччина

Німецький клуб хоче швидко закрити цей перехід.

Італійська Болонья цього зимового трансферного вікна отримала повідомлення про те, що її австрійським фланговим захисником Штефаном Пошем активно цікавиться низка клубів із німецької Бундесліги.

Для того, аби уникнути конкуренції в боротьбі за 27-річного виконавця, Вольфсбург за останні кілька днів помітно прискорився з підготовкою власної пропозиції та розраховує на повернення футболіста до Бундесліги вже найближчим часом.

Контракт Поша з "россоблу" завершується влітку 2026 року, тому його клуб навряд чи розраховуватиме на компенсацію більше, аніж 10 млн євро.

Утім, це все одно вдвічі перевищує кошти, які сама Болонья заплатила за придбання Штефана в німецького Гоффенгайма влітку 2023 року з попередньою орендою за 350 тис. євро.

У цьому сезоні на рахунку австрійця 18 матчів.