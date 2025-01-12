Німеччина

"Бики" повернулися до топ-4 турнірної таблиці чемпіонату Німеччини.

РБ Лейпциг у рамках 16-го туру німецької Бундесліги-2024/25 приймав Вердер на Ред Булл Арені.

Протягом першої половини поєдинку команди обмінялися голами Хаві Сімонса (дубль) та Мітчелла Вайзера. По перерві Беньямін Шешко збільшив перевагу господарів поля. Олівер Берк, відповівши на результативний удар Крістофа Баумгартнера своїм, поставив крапку в зустрічі.

РБ Лейпциг із 30-ма очками повернувся на четверту сходинку турнірної таблиці чемпіонату Німеччини, тоді як Вердер із 25-ма заліковими балами залишився на восьмій.

РБ Лейпциг — Вердер 4:2

Голи: Сімонс, 24, 35, Шешко, 47, Баумгартнер, 90 — Вайзер, 26, Берк, 90+3

РБ Лейпциг: Гулачі — Клостерманн (Гертрейда, 87), Зайвальд, Орбан, Раум (Баку, 65) — Нуса, Кампль (Айдара, 75), Вермерен, Сімонс (Баумгартнер, 65) — Опенда, Шешко (Сілва, 87)

Вердер: Цеттерер — Штарк, Фрідль (Велькович, 46), Юнг — Вайзер, Лінен (Нжинма, 87), Кен (Каборе, 67) — Стаге (Біттенкурт, 87), Шмід — Грюль (Берк, 67), Дукш

Попередження: Айдара — Фрідль