Німеччина

В очікуванні "мерсисайдського дербі".

Визначено нову дату проведення "мерсисайдського" дербі. Про це повідомляє офіційний сайт Ліверпуля.

Евертон з Ліверпулем зустрінуться 12-го лютого в рамках 15-го туру АПЛ. Матч пройде на "Гудісон Парк", о 21:30 за київським часом.

Гра мала відбутися 7 грудня, але була перенесена через шторм Дарраг.

Наразі, Ліверпуль лідирує в турнірній таблиці АПЛ, набравши 46 очок після 19 зіграних матчів. В свою чергу, Евертон йде на 16-му місці із 17 пунктами.