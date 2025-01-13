В очікуванні "мерсисайдського дербі".
Гудісон Парк, getty images
13 січня 2025, 18:29
Визначено нову дату проведення "мерсисайдського" дербі. Про це повідомляє офіційний сайт Ліверпуля.
Евертон з Ліверпулем зустрінуться 12-го лютого в рамках 15-го туру АПЛ. Матч пройде на "Гудісон Парк", о 21:30 за київським часом.
Гра мала відбутися 7 грудня, але була перенесена через шторм Дарраг.
Наразі, Ліверпуль лідирує в турнірній таблиці АПЛ, набравши 46 очок після 19 зіграних матчів. В свою чергу, Евертон йде на 16-му місці із 17 пунктами.