Німеччина

Переїзд швейцарського вінгера до Німеччини не відбудеться.

Напередодні повідомлялося про те, що вінгер Мілана Ноа Окафор знаходиться за крок від переходу до Лейпцига на правах оренди з правом викупу, проте цей трансфер не відбудеться, — повідомляє Sky Deutschland.

За інформацією джерела, боси "биків" вирішили заблокувати перехід 24-річного швейцарця після того, як гравець пройшов у них медогляд — співробітники німецького клубу за неназваних причин не схвалили результати медичного огляду.

Таким чином, Окафор незабаром залишить Німеччину і повернеться до Італії.

У поточному сезоні Ноа Окафор провів за Мілан 16 матчів, в яких він забив один гол та віддав два асисти.