Німеччина

Німці зміцнили середню лінію.

Півзахисник збірної Данії Андреас Сков Ольсен перейшов із бельгійського Брюгге до німецького Вольфсбурга. Про це повідомляє офіційний сайт "вовків".

"Вольфсбург посилив свій правий фланг на другу половину сезону, заручившись послугами Андреаса Скова Ольсена з клубу чемпіонів Бельгії — Брюгге.

25-річний футболіст, який виступатиме під сьомим номером, негайно приєднується до команди з Нижньої Саксонії та підписав контракт до 2029 року", — написано в заяві клубу.

За інформацією трансферного порталу Трансфермаркт, данський вінгер обійшовся Вольфсбургу у 14 млн. євро.

Цього сезону Андреас Сков Ольсен відіграв за Брюгге 27 матчів, забив вісім голів та віддав шість результативних передач.