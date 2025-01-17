Німеччина

Бельгієць підписав повноцінний контракт.

Німецький РБ Лейпциг оголосив про викуп півзахисника Артюра Вермерена, орендованого в мадридського Атлетіко. Про це повідомляє офіційний сайт представника Бундесліги.

За інформацією Фабріціо Романо, "матрацники" отримають 20 млн. євро за бельгійського гравця.

Зазначається, що "червоні бики" були зобов'язані викупити контракт Вермерена після того, як той провів певну кількість матчів за клуб. Чинна трудова угода гравця з нинішнім клубом буде розрахована до 30 червня 2029 року.

У нинішньому сезоні Артюр Вермерен зіграв за РБ Лейпциг 22 матчі, у яких відзначився однією результативною передачею.