Завершився матч чемпіонату Німеччини.
Вердер - Аугсбург, Getty Images
19 січня 2025, 20:31
У рамках 18-го туру німецької Бундесліги Вердер приймав Аугсбург.
Гості здолали господарів, відправивши в їхні ворота два голи.
Вердер — Аугсбург 0:2
Голи: Ессенде, 5, 45+1
Вердер: Цеттерер — Штарк (Каборе, 72), Фрідль, Юнг — Вайзер, Стаге, Кьон (Малатіні, 72) — Шмід, Біттенкурт (Альверо, 65) — Грюль (Бюрке, 82), Дукш (Нжинмах, 72)
Аугсбург: Дамен — Матсіма, Гоувелееув (Банкс, 65), Цезігєр — Кудоссу (Вольф, 86), Маєр (Комур, 65), Якич, Яннуліс — Реджбечай, Клод-Моріс (Єнсен, 77) — Ессенде (Тіц, 65)
Попередження: Дукш — Цезігєр, Реджбечай.