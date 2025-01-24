Німеччина

"Фармацевти" хочуть посилити лінію оборони колишнім гравцем Барселони.

Молодий центральний захисник Ренна Мікаїл Фає у найближчому майбутньому може вирушити до німецької Бундесліги.

Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, леверкузенський Баєр на тлі майбутнього відходу Йонатана Та на правах вільного агента прагне підсилити центр оборони, тому зв'язався з 20-річним сенегальцем, щоб обговорити можливий трансфер.

Зазначається, що у списку "фармацевтів" є й більш досвідченні варіанти на позицію центрального захисника, проте у Леверкузені цінують Фає та хотіли б бачити його в своїй команді. Все залежить від того, якою буде позиція Ренна щодо майбутнього їхнього гравця.

У поточному сезоні Мікаїл Фає провів за Ренн 665 хвилин у 10 матчах, в яких він заробив одне попередження. Минулого літа молодий сенегалець перейшов до клубу французької Ліги 1 з Барселони за 10,3 млн євро.