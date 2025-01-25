Німеччина

Аргентинський плеймейкер не зміг реалізувати себе в Астон Віллі через систематичні травми.

Атакуючий півзахисник Астон Вілли Еміліано Буендія може продовжити кар'єру в німецькій Бундеслізі, оскільки в його послугах зацікавився леверкузенський Баєр. Про це повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг.

За інформацією джерела, "фармацевти" розглядає варіант із орендою 28-річного аргентинця з правом викупу. У Бірмінгемі ж наполягають на обов'язковому повноцінному трансфері гравця.

Зазначається, що Буендія може замінити в Леверкузені Мартена Тер'є, який пропустить решту сезону через травму ахіллового сухожилля.

У поточному сезоні Емі Буендія провів за Астон Віллу 19 матчів у всіх турнірах (446 хвилин), в яких він забив три голи. Зазначимо, що два з тих забитих м'ячів аргентинець записав на свій рахунок у матчах за Астон Віллу U-21.