Німеччина

У футболіста влітку має завершитись контракт із клубом.

Французький нападник Арно Норден у своїй відносно нетривалій професійній кар’єрі ніколи не залишав межі рідної країни, виступаючи за такі клуби, як Сент-Етьєн, Нансі та останні два з половиною роки — Монпельє.

Однак етап у складі "паладинів" для 26-річного виконавця стрімко наближається до завершення, як і його контракт із клубом, розрахований лише до завершення поточного сезону.

У продовженні угоди, незважаючи на 75 матчів, 19 голів та 10 гольових передач від футболіста за цей час, жодна із сторін зацікавлена не була, тож найближчим часом Норден залишить клуб.

Станеться це навіть під час зимового трансферного вікна, і на допомогу в цьому питанні прийде німецький Майнц, який випередив менхенгладбахську Боруссію в перегонах за Арно й домовився з Монпельє про факт самого переходу гравця.

За які гроші — це питання наразі перебуває на фінальному етапі узгодження, після чого Норден полетить до Німеччини на медогляд та підписання контракту.

Тим часом головний тренер Монпельє Жан-Луї Гассе після перемоги минулими вихідними над Тулузою підтвердив, що цей гравець уже не є частиною його колективу.

У цьому сезоні Норден забив чотири голи та віддав один гольовий пас у 17 матчах.