Німеччина

Незабаром про цей трансфер мають оголосити офіційно.

Центральний захисник Роми Маріо Ермосо цієї зими переїде до німецької Бундесліги, де він виступатиме за леверкузенський Баєр. Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, 29-річний іспанець стане гравцем "фармацевтів" на правах орендної угоди, яка буде розрахована до кінця червня цього року.

Клуб із Леверкузена покриватиме розмір усієї заробітної плати Ермосо. Запланований медогляд та остаточна перевірка документів перед офіційним оголошенням про перехід гравця, якого в своїй команді особисто хотів бачити головний тренер Баєра Хабі Алонсо.

У поточному сезоні Маріо Ермосо провів за Рому 622 хвилини у 13 матчах, в яких він забив один гол. Контракт іспанця з римлянами спливає влітку 2027 року.