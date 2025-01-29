Німеччина

У Мюнхені не розраховують на молодого французького виконавця.

Лівий вінгер Матіс Тель хоче піти з Баварії уже взимку, передають журналісти Фабріціо Романо та Флоріан Плеттенберг.

Представники 19-річного француза відкриті як до перманентного переходу, так і до оренд. Мюнхенці оцінять усі варіанти на трансферному ринку.

За даними Плеттенберга, Челсі відновить переговори з гравцем. Ним цікавляться ще кілька команд, серед яких, зокрема, Марсель.

Раніше повідомлялося, що "сині" розглядали можливість обміну Теля на свого центрального нападника Крістофера Нкунку.

У сезоні-2024/25 Матіс взяв участь у 13 матчах всіх турнірів, відзначившись одним асистом. Із Ренна нападник перебрався до Баварії (20 млн євро) влітку 2022 року. Його контракт із "червоними" розраховано до кінця червня 2029-го.