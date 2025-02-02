Німеччина

Розширили й без того розгалужений вибір на цю позицію.

Німецький Уніон Берлін ніколи не приховував бажання грати в атакувальний футбол, а отже за таких умов і кількість гравців у атаці має бути відповідною.

Зокрема, центральних нападників у "залізних" відтепер аж сім у заявці, оскільки клуб оголосив про підписання хорватського форварда австрійського клубу ЛАСК Маріна Любичича.

22-річний виконавець перейшов за 4,5 млн євро.

У цьому сезоні нападник за 26 матчів забив п’ять голів та віддав три гольові передачі.