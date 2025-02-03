Німеччина

Досвідчений німецький воротар проведе у Мюнхені свій 15-й сезон.

Баварія на своєму офіційному сайті оголосила про продовження співпраці зі своїм досвідченим воротарем Мануелем Ноєром, угода з яким спливала влітку цього року.

38-річний німецький голкіпер підписав із "червоними" новий контракт, який буде розраховано до літа 2026 року.

Таким чином, Ноєр проведе в Мюнхені свій ювілейний 15-й сезон.

У поточному сезоні Мануель Ноєр провів за Баварію 26 матчів у всіх турнірах, в яких він заробив одне вилучення, пропустив 23 голи та 14 разів відстояв "на нуль".