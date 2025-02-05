Німеччина

Деякі клуби за такі гроші оформлюють і повноцінні придбання.

Французький нападник Матіс Тель цьогорічної зимової трансферної кампанії перейшов із складу мюнхенської Баварії на правах оренди до лондонського Тоттенгема.

Ця угода розрахована до завершення поточного сезону і, як виявилось, є надзвичайно вигідною саме для "Рекордмайстера".

19-річний виконавець не користав попитом у Венсана Компані, провівши всього 458 хвилин у 14 матчах та зробивши одну гольову передачу в цьому сезоні.

Однак це не завадило Баварії запросити в Тоттенгема аж 10 млн євро за його піврічну оренду, тоді як після її завершення мюнхенці можуть поповнити власні рахунки ще на 60 млн євро.

Окрім цього, "шпори" ще взяли на себе зобов'язання щодо виплат заробітної платні гравцю в повному обсязі.