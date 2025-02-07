Німеччина

Більш ніж впевнена перемога мюнхенців.

У рамках 21-го туру німецької Бундесліги мюнхенська Баварія приймала на своєму полі бременський Вердер.

Команда Венсана Компані повела в рахунку на 56-й хвилині завдяки реалізованому пенальті у виконанні Гаррі Кейна.

Вже під завісу протистояння Лерой Сане подвоїв перевагу мюнхенців, а у компенсований час.

Баварія — Вердер 3:0

Голи: Кейн, 56 (пен), 90+7 (пен), Сане, 82

Баварія: Ноєр — Бої (Лаймер, 73), Упамекано, Мін Дже, Геррейру (Станішич, 90) — Кімміх, Павлович (Горецка, 81) — Олісе, Мусіала, Коман (Сане, 81) — Кейн

Вердер: Цеттерер — Піпер, Велькович, Юнг — Вайзер, Лінен, Кьон (Каборе, 87) — Стаге (Альверо, 43), Грюль — Нжинмах (Сілва, 52), Дукш (Бюрке, 87)

Попередження: Горецка — Велькович, Вайзер