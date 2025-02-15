Німеччина

Football.ua представляє вашій увазі анонс поєдинку чемпіонату Німеччини між Баварією та Баєром.

Сьогодні, 28 вересня, відбудеться матч двадцять другого туру німецької Бундесліги, у якому леверкузенський Баєр на БайАрені прийматиме мюнхенську Баварію.

Цього року дві провідні команди сучасного німецького футболу зустрічались поміж собою вже два рази. І як це було й за ходом минулої кампанії, "Рекордмайстер" жодної з цих ігор, ані в першому колі чемпіонату, ані в Кубку Німеччини, за собою залишити не зумів. Із кубкового змагання при цьому команда Венсана Компані взагалі вилетіла на стадії 1/8 фіналу на власному полі.

БАЄР — БАВАРІЯ

СУБОТА, 15 ЛЮТОГО, 19:30. АЛЬЯНЦ АРЕНА, МЮНХЕН. ДАНІЕЛЬ ЗІБЕРТ — ГОЛОВНИЙ АРБІТР ЗУСТРІЧІ. ТРАНСЛЯЦІЯ — SETANTA SPORTS

І тепер Баварія знову поїде на домашній стадіон "фармацевтів", де трохи більше ніж рік тому її з Томасом Тухелем на чолі просто знищили — 3:0. Однак тоді контекст був геть іншим — Баєр боялись усі, бо ніхто ще не знав, як можна нівелювати ті геніальні ідеї головного тренера, які втілювали на полі підопічні Хабі Алонсо. Зараз усе інакше.

Букмекери віддають перевагу Баварії в матчі проти Баєра. При цьому, коефіцієнт на перемогу мюнхенців досить високий — 2.40, а на успіх "фармацевтів" — 3.10. Також можна поставити на "Обидві заб’ють" із показником 1.61.

Баєр підходить до, напевно, ключового протистояння в чемпіонських перегонах цього сезону в ситуації, що, якщо господарі поля програють, то це буде 11 очок відриву на користь мюнхенців, і як би інколи не давала в собі приводів для сумнівів Баварія своїми неоднозначними виступами, але затяжної серії невдач під орудою Венсана Компані ми ще не бачили. Тож так, перемога Мюнхена в цьому матчі з великою часткою ймовірності зніме всі питання, і вони повернуть собі чемпіонський титул знову.

Аби цього, вочевидь, неприємного епізоду не сталось, Леверкузену потрібно не програти цю гру. Нічия — також не найкращий варіант, але так хоч якісь сподівання на турніру дистанцію залишаться. А розписувати мирові із своїми суперниками "фармацевти" в цьому сезоні виявились помітно охочими — сім подібних результатів у Бундеслізі з 21 матчу, тоді як минулого сезону було шість за всю команду. Ну й поразка на рахунку Баєра після гри першого кола проти РБ Лейпциг також у наявності, чого тоді вдавалось уникнути. До речі, теж на власному полі.

Проте Баварії й тут немає особливих приводів для обнадійливих новин. Баєр усе ще програє вкрай мало. Інші дві поразки припали на матчі проти Ліверпуля (0:4) та мадридського Атлетіко (1:2) в Лізі чемпіонів УЄФА, і обидві гри при цьому відбувались на чужому для леверкузенців полі.

І саме в наявності матчу Ліги чемпіонів посеред цього тижня й полягає важливий аспект підготовки команди Венсана Компані вже до гри цими вихідними. Баєр у цей час відпочивав, тоді як Баварія грала на полі шотландського Селтіка в дуже й дуже економному режимі, що було особливо помітно, коли вона ледь не втратила остаточно перевагу в два голи за заключну половину другого тайму. Але не втратила (2:1), тож за кілька днів продовжуватиме свій шлях до омріяного чергового домашнього фіналу.

Можливо, на той момент мюнхенці вже будуть розуміти, що чемпіонські перегони наперед вирішені на їхню користь. Бо останній раз Баварія програвала в чемпіонаті ще Майнцу незадовго до Різдва (1:2), тоді як решту невдач команда Компані зазнавала в Лізі чемпіонів — Астон Вілла (0:1), Барселона (1:4) та Феєнорд (0:3). Власне, саме через це "Рекордмайстер" і грає попередній раунд плей-оф, а Венсана Компані критикують навіть попри те, що в переважній кількості інших випадків його команда перемагає.

Що ж до кадрової ситуації, то мюнхенці відчуватимуть утрату Альфонсо Девіса через м’язову травму на лівому фланзі оборони, тоді як Леверкузен підходить до гри з оптимальною "основою", яку Алонсо навряд чи захоче змінювати. Хоча підстави для цього також наявні — нічиї проти Вольфсбурга (0:0) та того-таки РБ Лейпциг (2:2) — це дві втрати очок за останні три матчі Бундесліги. Забагато, як для таких чутливих до результатів чемпіонських перегонів, як у випадку Бундесліги.

Орієнтовні склади

Баєр: Градецькі — Тапсоба, Та, Інкап’є — Фрімпонг, Андріх, Джака, Грімальдо — Вірц, Боніфейс, Телла.

Баварія: Ноєр — Станішич, Упамекано, Кім, Геррейру — Кімміх, Горецка — Олісе, Мусіала, Коман — Кейн.

Не зіграють: Белосян, Тер’є — Девіс, Палління, Перец

Поточна форма команд

Очні зустрічі