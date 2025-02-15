Німеччина

Німець хоче великих перемог.

Півзахисник Баварії Джамал Мусіала прокоментував продовження контракту з мюнхенським клубом. Його слова наводить офіційний сайт "ротен".

"Я дійсно щасливий. Баварія — один із найбільших клубів світу. Я зробив тут свої перші кроки в професійному футболі і вірю, що ми зможемо домогтися чогось великого з цим клубом у найближчі роки.

Я почуваюся як вдома і в Мюнхені, і в клубі з нашими чудовими вболівальниками. У нас є багато цілей, яких ми хочемо досягти. Я з нетерпінням чекаю всього, що на нас чекає", — заявив Мусіала.

Нова трудова угода 21-річного німця з клубом розрахована до 30 червня 2030 року.

Цього сезону Джамал Мусіала відіграв за Баварію 30 матчів, забив 15 голів та віддав 8 результативних передач.