Захисник Баварії прокоментував перемовини щодо нової угоди.
Йосуа Кімміх, Getty Images
16 лютого 2025, 10:17
Німецький універсал мюнхенської Баварії Йосуа Кімміх має контракт із клубом до завершення поточної кампанії й доволі складні та тривалі за часом перемовини щодо його можливого продовження.
Напередодні 30-річний виконавець мав інтерв’ю після матчу проти леверкузенського Баєра, і розповів про те, як, зокрема, впливає на цей процес продовження контракту поміж Баварією та Джамалом Мусіалою.
"Джамал, безумовно, важливий гравець для майбутнього Баварії.
Звичайно, я не засновую своє рішення на одному гравцеві. Але я сказав кілька тижнів тому, що для мене важливо бачити, що відбувається в клубі, і це, очевидно, включає в себе деякі кадрові питання.
Тепер ситуація поступово стає більш ясною", — заявив німецький футболіст.\
Після цього репортер задав наступне провокаційне питання: "Можливо, незабаром вона стане зрозумілішою і для вас. Коли тобі щойно виповнилося 30, ти можеш продовжити контракт у Баварії, можеш піти в Манчестер Сіті, у Реал, наприклад. Ви не можете бути більш щасливими, аніж мати стільки можливостей?".
Із подачі Кімміха розпочався діалог: "Що б ви тоді порадили?".
Репортер: "Баварію".
Кімміх: "Що ж, я візьму цю пораду до уваги".
У цьому сезоні Кімміха відіграв 34 матчі, забив один гол та віддав 10 гольових передач.