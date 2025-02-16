Німеччина

Захисник Баварії прокоментував перемовини щодо нової угоди.

Німецький універсал мюнхенської Баварії Йосуа Кімміх має контракт із клубом до завершення поточної кампанії й доволі складні та тривалі за часом перемовини щодо його можливого продовження.

Напередодні 30-річний виконавець мав інтерв’ю після матчу проти леверкузенського Баєра, і розповів про те, як, зокрема, впливає на цей процес продовження контракту поміж Баварією та Джамалом Мусіалою.

"Джамал, безумовно, важливий гравець для майбутнього Баварії.

Звичайно, я не засновую своє рішення на одному гравцеві. Але я сказав кілька тижнів тому, що для мене важливо бачити, що відбувається в клубі, і це, очевидно, включає в себе деякі кадрові питання.

Тепер ситуація поступово стає більш ясною", — заявив німецький футболіст.\

Після цього репортер задав наступне провокаційне питання: "Можливо, незабаром вона стане зрозумілішою і для вас. Коли тобі щойно виповнилося 30, ти можеш продовжити контракт у Баварії, можеш піти в Манчестер Сіті, у Реал, наприклад. Ви не можете бути більш щасливими, аніж мати стільки можливостей?".

Із подачі Кімміха розпочався діалог: "Що б ви тоді порадили?".

Репортер: "Баварію".

Кімміх: "Що ж, я візьму цю пораду до уваги".

У цьому сезоні Кімміха відіграв 34 матчі, забив один гол та віддав 10 гольових передач.