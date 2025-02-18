Німеччина

Гранд Бундесліги має намір зберегти французького гравця.

Баварія збирається оновити угоду з центральним захисником Дайо Упамекано, передає Фабріціо Романо.

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За даними журналіста, мюнхенці добре просуваються в переговорах. Керівництво клубу Бундесліги задоволено грою 26-річного француза й вважає його важливою частиною складу як сьогодні, так і в майбутньому.

Упамекано представляє Баварію з літа 2021 року. Тоді, залишивши РБ Лейпциг, він підписав контракт, розрахований до кінця червня 2026-го.

У ході поточної кампанії Дайо взяв участь у 29-ти матчах усіх турнірів, відзначившись двома голами.