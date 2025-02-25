Німеччина

Почесний президент Баварії висловився щодо легенди клубу.

Почесний президент Баварії Улі Генесс дав свій коментар щодо майбутнього нападника клубу Томаса Мюллера.

Угода мюнхенців із 35-річним німцем втрачає чинність наприкінці червня 2025 року. Наразі невідомо, чи оновить він свій контракт.

"Як людина й частина команди я б продовжив із ним контракт у будь-який момент. Але якщо ситуація така, що він буде запасним гравцем, я б порадив йому піти. Було б не гідно його великої кар'єри, якби він завершив її, будучи в запасі. Я хотів би позбавити його цього.

Я не думаю, що він буде тренером, але він може зайняти майже будь-яку іншу посаду в клубі, у нього є все для цього необхідне. Я вже сказав йому, що буду радий, якби ми втримали його так чи інакше. Але я б порадив йому спочатку взяти паузу.

Томас також міг би зробити чудову кар'єру в політиці. У суспільстві, де чимало боягузів і багато хто тримає свою думку при собі, він є тим, хто завжди відстоює свою позицію. Він завжди наважується сказати щось, навіть якщо це буває важко. Це ті люди, які потрібні в нашому суспільств, особливо в політиці. Саме цього не вистачає нашому суспільству", — цитує Генесса Bayern & Germany.

Мюллер є вихованцем Баварії і провів за "червоних" уже 738 матчів у всіх турнірах, відзначившись 247 голами й 272 асистами. Із Томасом мюнхенці здобули 32 трофеї.