Команда Хабі Алонсо досить легко розібралася із найближчим переслідувачем у Бундеслізі.
Айнтрахт - Баєр, Getty Images
01 березня 2025, 21:27
Леверкузенський Баєр у матчі 24 туру німецької Бундесліги в гостях обіграв Айнтрахт із рахунком 4:1.
Рахунок у матчі було відкрито у середині першого тайму, коли на 26 хвилині результативним ударом відзначився Нейтан Телла. Через три хвилини перевагу "аптекарів" подвоїв Норді Мукіеле.
Ще за чотири хвилини Патрік Шик забив третій м'яч у ворота господарів поля, які відповіли влучним ударом Юго Екітіке.
Остаточну крапку у матчі поставив Алейш Гарсія, який забив на 62 хвилині.
Таким чином, Баєр після 24 турів набрав 53 очки і посідає друге місце у німецькій Бундеслізі, відстаючи від Баварії на вісім балів. Айнтрахт має 42 очки і займає третю позицію.
Айнтрахт Франкфурт — Баєр Леверкузен 1:4
Голи: Екітіке, 37 - Телла, 26, Мукіеле, 29, Шик, 33, Гарсія, 62.
Айнтрахт Франкфурт: Трапп — Крістенсен, Кох (Баоя, 71), Теат — Скірі — Кнауфф (Гойлунн, 46), Гетце, Ларссон (Коллінз, 46), Браун (Нкунку, 78) — Екітіке, Ваї (Батшуаї, 71).
Баєр Леверкузен: Градецькі — Мукіеле, Та, Ермосо — Фрімпонг (Буендія, 83), Гарсія, Джака (Паласіос, 77), Грімальдо — Телла (Боніфейс, 77), Вірц (Гофманн, 83) — Шик (Адлі, 58).
Попередження: Скірі — Джака.