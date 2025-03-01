Німеччина

Команда Хабі Алонсо досить легко розібралася із найближчим переслідувачем у Бундеслізі.

Леверкузенський Баєр у матчі 24 туру німецької Бундесліги в гостях обіграв Айнтрахт із рахунком 4:1.

Рахунок у матчі було відкрито у середині першого тайму, коли на 26 хвилині результативним ударом відзначився Нейтан Телла. Через три хвилини перевагу "аптекарів" подвоїв Норді Мукіеле.

Ще за чотири хвилини Патрік Шик забив третій м'яч у ворота господарів поля, які відповіли влучним ударом Юго Екітіке.

Остаточну крапку у матчі поставив Алейш Гарсія, який забив на 62 хвилині.

Таким чином, Баєр після 24 турів набрав 53 очки і посідає друге місце у німецькій Бундеслізі, відстаючи від Баварії на вісім балів. Айнтрахт має 42 очки і займає третю позицію.

Айнтрахт Франкфурт — Баєр Леверкузен 1:4

Голи: Екітіке, 37 - Телла, 26, Мукіеле, 29, Шик, 33, Гарсія, 62.

Айнтрахт Франкфурт: Трапп — Крістенсен, Кох (Баоя, 71), Теат — Скірі — Кнауфф (Гойлунн, 46), Гетце, Ларссон (Коллінз, 46), Браун (Нкунку, 78) — Екітіке, Ваї (Батшуаї, 71).

Баєр Леверкузен: Градецькі — Мукіеле, Та, Ермосо — Фрімпонг (Буендія, 83), Гарсія, Джака (Паласіос, 77), Грімальдо — Телла (Боніфейс, 77), Вірц (Гофманн, 83) — Шик (Адлі, 58).

Попередження: Скірі — Джака.