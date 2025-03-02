Завершився матч чемпіонату Німеччини.
Уніон Берлін - Гольштайн Кіль, Getty Images
02 березня 2025, 18:22
У рамках 24-го туру німецької Бундесліги Уніон Берлін на своєму полі приймав Гольштайн Кіль.
Гості мінімально здолали господарів завдяки голу Гіговича на 43-й хвилині гри.
Уніон Берлін — Гольштайн Кіль 0:1
Гол: Гігович, 43
Уніон Берлін: Реннов — Доехі, Керфельд, Лейте — Юранович, Хедіра, Тусар (Скарке, 75), Роте (Руссійон, 65) — У Йон (Бенеш, 65), Любичич (Ілич, 46), Голлербах (Фолланд, 75)
Гольштайн Кіль: Вайнер — Беккер (Івежич, 70), Зец (Шульц, 83), Коменда — Розенбом, Ремберг, Гешвілл (Яворчек, 83) — Кнудсен, Гігович (Холтбі, 59) — Харрес (Скрібскі, 70), Матіно
Попередження: Роте, Любичич, Фолланд, Юранович.