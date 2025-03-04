Німеччина

Керманич Баварії висловився про майбутню гру з Баєром у Лізі чемпіонів.

У рамках 1/8 фіналу плей-оф Ліги чемпіонів УЄФА-2024/25 у Мюнхені місцева Баварія зустрінеться з леверкузенським Баєром.

Головний тренер Баварії Венсан Компані поділився очікуваннями від майбутнього протистояння з "фармацевтами".

"Це дві команди з високим індивідуальним класом, і саме це стане вирішальним у грі. У трьох матчах проти них цього сезону ми бачили три різні історії. Леверкузен заслужено закріпився серед топових конкурентів, і ми з нетерпінням чекаємо на цю зустріч.

У нас немає проблем із глибокою обороною, якщо суперник цього заслуговує. Саме так сталося в останньому матчі. Але все залежить від моменту. Завтра ми граємо вдома, і це вимагає особливого налаштування. Це ще не матч на виліт, адже є дві гри, і про це не можна забувати. Але перший поєдинок вдома – завжди шанс створити щось особливе", — цитує слова Компані офіційний сайт УЄФА.

Матч Баварія Мюнхен — Баєр Леверкузен відбудеться у середу, 5 березня, о 22:00 за київським часом.