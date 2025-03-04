Німеччина

Французький виконавець проводить хороший сезон.

Франкфуртський Айнтрахт готується до цілком імовірного відходу свого центрального нападника Юго Екітіке наступного літа, передає Флоріан Плеттенберг.

За даними журналіста, за перехід 22-річного француза генеральний директор клубу Бундесліги Маркус Креше вимагає щонайменше 80 мільйонів євро. Портал transfermarkt оцінює гравця в 40 млн.

Екітіке в ході поточної кампанії відзначився 18-ма голами й шістьма асистами в 34-х матчах усіх турнірів.

Влітку 2024 року Айнтрахт придбав його в ПСЖ за 16.5 млн. Контракт Юго з франкфуртцями розраховано до кінця червня 2029 року.

Зазначимо, що чотирма найбільшими вихідними трансферами в історії клубу є продажі саме центрфорвардів.