Німеччина

Такий варіант розглядався в структурі Ред Буллу.

Німецький РБ Лейпциг зазнав третьої поспіль невдачі при спробі здобути перемогу в Бундеслізі, поступившись удома Майнцу минулими вихідними в рамках двадцять четвертого туру національної першості (1:2).

Таким чином "Червоні бики" вилетіли із зони Ліги чемпіонів УЄФА й наразі перебувають за крок від того, щоб узагалі вийти за межі шістки найкращих команд країни, які в наступному сезоні представлятимуть Німеччину в єврокубках.

Простіше кажучи, головний тренер Марко Розе наразі не може впоратись із головним завданням для його команди на цей сезон.

Звідси й інформація в ЗМІ про те, що керівництво Ред Булл розглядає можливість дострокового завершення співпраці з керманичем уже найближчим часом.

Щоправда, знайти вільного тренера високого рівня наприкінці сезону є дуже складним завданням.

Один із них — нідерландський фахівець Ерік тен Гаг, якого за ходом кампанії звільнили з англійського Манчестер Юнайтед.

І такий варіант дійсно був на розгляді в босів Лейпциг. Щоправда, недовго — директор з розвитку футболу Ред Булл Юрген Клопп відхилив ідею можливого призначення цього тренера.

Повідомляється, що Клопп активно залучений до вирішення тренерського питання, проте віддає перевагу Себастьяну Генессу, який наразі очолює Штутгарт.

Наступний матч у РБ Лейпциг — у гостях проти Фрайбурга, команди яка випереджає "червоних биків" на два очки в зоні Ліги Європи.