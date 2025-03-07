Німеччина

Боснійський форвард не задоволений положенням в своєму клубі.

Нападник Штутгарта Ермедін Демірович наразі незадоволений своєю роллю в команді та розглядає зміну клубної прописки. Про це повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг.

26-річний форвард останнім часом виходить на поле лише з лави запасних, що безпосередньо може вплинути на його майбутнє в клубі.

За інформацією джерела, можливий літній трансфер не виключається, якщо надійдуть відповідні пропозиції. Демірович має чинний контракт із "Штутгартом" до 2028 року, однак остаточного рішення щодо його майбутнього поки не ухвалено.

У поточному сезоні Ермедін Демірович провів за Штутгарт 37 матчів, в яких він забив 10 голів та віддав 4 асисти. Портал Transfermarkt оцінює його вартість у 28 мільйонів євро.