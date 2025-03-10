Німеччина

Клуб підтвердив травлю свого лідера.

Леверкузенський Баєр минулими вихідними поступився бременському Вердеру в домашньому матчі двадцять п’ятого туру німецької Бундесліги (0:2).

Разом із тим, за підсумком протистояння команда Хабі Алонсо через травми втратила одразу трьох виконавців — півзахисників Граніта Джаку та Флоріана Вірца, а також захисника Едмонда Тапсоба.

Щодо свого німецького виконавця та лідера атакувальної групи клуб надав наступне оновлення:

"Байєр на деякий час залишиться без Флоріана Вірца. Німецький виконавець зазнав пошкодження внутрішньої зв'язки правого гомілкостопа в суботньому домашньому матчі проти бременського Вердера (0:2).

Це показало МРТ-обстеження, проведене після гри. 21-річний гравець вибув на кілька тижнів", — ідеться в заяві леверкузенського клубу.

Таким чином Вірц пропустить найближчі клубні ігри проти мюнхенської Баварії вдома в рамках Ліги чемпіонів УЄФА та на виїзді проти Штутгарта в Бундеслізі, а також ризикує залишитись без участі у важливих матчах плей-оф Ліги націй УЄФА для збірної Німеччини проти Італії.